Rey de las Micheladas instala nuevo local junto a colegio en Pedro de Valdivia y genera alerta en apoderados: “Corresponde fiscalizar”

El municipio iniciará la revisión de patentes y antecedentes del local para verificar el cumplimiento de la ley y resguardar la seguridad de estudiantes y vecinos.

Un local de Rey de las Micheladas abrió recientemente en Santiago Centro, a pocos metros del Colegio Pedro de Valdivia, lo que generó molestia entre apoderados por una eventual infracción a la ley que prohíbe la venta de alcohol a menos de 100 metros de recintos educacionales.

Tras la denuncia, la concejala Ana María Yáñez informó que se activó un proceso de fiscalización. “Realizamos requerimiento a la Dirección de Fiscalización con el fin de chequear que estuvieran con todos sus patentes al día”, señaló.

Según explicó, el local cuenta con patentes de restaurante diurno y nocturno aprobadas para el primer semestre de 2026, aunque con otro nombre de fantasía y contribuyente. “Mi responsabilidad es fiscalizar que se encuentre todo al día, incluyendo que hayan realizado la transferencia de patente y su respectiva inscripción en el municipio”, afirmó.

“Corresponde fiscalizar para prevenir”

Yáñez añadió que existen antecedentes previos de la cadena. “Tenemos antecedentes de la clausura en San Bernardo de un local de esta cadena por incumplir el giro de restaurante, por tanto corresponde fiscalizar para prevenir la seguridad de los vecinos y quienes visitan el barrio”, advirtió.

Sobre la cercanía con el colegio, indicó que ese punto también será revisado. “Existe la posibilidad de que el local tenga sus patentes de restaurante antes de que saliera la ley o que se construyera el colegio. No tenemos esa información aún, pero será parte del informe”, sostuvo.

Desde la empresa, el fundador Ignacio Orellana señaló que el local es de apertura reciente y funciona en un inmueble arrendado. Aseguró que no han recibido reclamos formales y recalcó su disposición a dialogar: “Queremos ser un aporte al barrio”.

