La Florida inicia entrega de tickets de gas para familias vulnerables ante llegada del invierno

Santiago

La Municipalidad de La Florida comenzó este sábado 16 de mayo la entrega de tickets de gas destinados a miles de familias de la comuna, en medio del alza en el costo de la vida y el aumento de los combustibles a nivel internacional.

La medida, impulsada por el alcalde Daniel Reyes, contempla dos entregas durante este 2026: una en mayo y otra programada para junio, con el objetivo de apoyar a los hogares durante los meses más fríos del año.

Según explicó el jefe comunal, la iniciativa busca anticiparse al invierno y entregar un alivio económico concreto a las familias más afectadas por el actual escenario económico. “No vamos a esperar que empiece el invierno para ayudar a nuestros vecinos. Queremos que las familias enfrenten las bajas temperaturas con apoyo concreto y oportuno”, señaló.

Desde el municipio detallaron que el beneficio estará dirigido a hogares dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares, con residencia acreditada en la comuna, cédula de identidad chilena vigente y RSH actualizado. En el caso de personas migrantes, solo podrán acceder quienes cuenten con residencia definitiva en Chile.

La municipalidad también advirtió sobre eventuales fraudes y el mal uso de los tickets, luego de detectar en años anteriores casos de venta de vales de gas en redes sociales e irregularidades asociadas al Registro Social de Hogares. Además, recordaron que entregar información falsa puede derivar en sanciones económicas y la pérdida de beneficios sociales, conforme a la Ley 20.379.