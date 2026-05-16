;

La Florida inicia entrega de tickets de gas para familias vulnerables ante llegada del invierno

La medida contempla dos entregas durante 2026 y busca apoyar a hogares dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares, en medio del aumento del costo de la vida y las bajas temperaturas.

Verónica Villalobos

La Florida inicia entrega de tickets de gas para familias vulnerables ante llegada del invierno

Santiago

La Municipalidad de La Florida comenzó este sábado 16 de mayo la entrega de tickets de gas destinados a miles de familias de la comuna, en medio del alza en el costo de la vida y el aumento de los combustibles a nivel internacional.

La medida, impulsada por el alcalde Daniel Reyes, contempla dos entregas durante este 2026: una en mayo y otra programada para junio, con el objetivo de apoyar a los hogares durante los meses más fríos del año.

Según explicó el jefe comunal, la iniciativa busca anticiparse al invierno y entregar un alivio económico concreto a las familias más afectadas por el actual escenario económico. “No vamos a esperar que empiece el invierno para ayudar a nuestros vecinos. Queremos que las familias enfrenten las bajas temperaturas con apoyo concreto y oportuno”, señaló.

Desde el municipio detallaron que el beneficio estará dirigido a hogares dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares, con residencia acreditada en la comuna, cédula de identidad chilena vigente y RSH actualizado. En el caso de personas migrantes, solo podrán acceder quienes cuenten con residencia definitiva en Chile.

La municipalidad también advirtió sobre eventuales fraudes y el mal uso de los tickets, luego de detectar en años anteriores casos de venta de vales de gas en redes sociales e irregularidades asociadas al Registro Social de Hogares. Además, recordaron que entregar información falsa puede derivar en sanciones económicas y la pérdida de beneficios sociales, conforme a la Ley 20.379.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad