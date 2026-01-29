DT de Elche confiesa su admiración por otro chileno que brilló en Colo Colo: “Me encantaba”

Eder Sarabia, DT de Elche, habló este jueves en conferencia de prensa y se refirió a Lucas Cepeda, quien ya sumó sus primeros entrenamientos con el cuadro español.

“Lo he visto mejor de lo que nos podíamos esperar. Venía a un ritmo diferente, porque estaban en pretemporada. Ahora está trabajando mucho, incluso quiere venir por las tardes. Muy bien en lo físico y muy bien en adaptación. Creo que ha llegado muy bien”, aseguró el técnico hispano sobre el ex Colo Colo.

En la misma línea, no descartó la posibilidad de que el chileno debute ante Barcelona este fin de semana. “Si es por las ganas que tiene y por su entorno, querrían que fuera titular. Vamos a ver, porque acaba de llegar. Pero está preparado a nivel físico, futbolístico y mental”, sostuvo.

Sarabia también abordó el hecho de que muchos chilenos comenzarán a apoyar a Elche por Lucas Cepeda. “En Chile habrá millones que nos van a seguir y eso es parte del crecimiento del club. Lo mismo que esa pasión que vamos a vivir en el estadio contra el Barcelona. Y seguro que, contra el Real Madrid, vamos a ganar por goleada en cuanto a apoyo de nuestra gente”, afirmó.

Además, el entrenador de Elche confesó su admiración por otro crack chileno que brilló con la camiseta de Colo Colo. “En Europa han jugado muy buenos futbolistas sudamericanos. A mí me encantaba otro chileno: Mati Fernández. Pero Arturo Vidal ha sido de los mejores sudamericanos en Europa”, indicó.

Por último, respecto al fichaje de Cepeda, el técnico comentó: “Es un jugador que entiende bien el juego y sé que con nosotros lo va a desarrollar más. Es una gran contratación, un jugador que puede actuar en diferentes sistemas y posiciones”.