“Le pregunté a Vidal por tu mentalidad”: El primer diálogo entre Cepeda y su nuevo DT en Elche

A través de un video publicado en YouTube, Elche mostró el primer encuentro de Lucas Cepeda con su nuevo DT, Eder Sarabia, instancia donde ambos sostuvieron un llamativo diálogo.

De entrada, el entrenador español le dijo al ex Colo Colo que el próximo partido que tendrán será contra el Barcelona, este sábado. “Se viene el Barça, para empezar fuerte ya”, señaló Sarabia entre risas.

Luego, el técnico confesó que habló con Arturo Vidal para saber más sobre Lucas Cepeda, antes de que se concretara el fichaje. “Te habíamos visto jugar hace tiempo, pero le pregunté a Arturo por tu mentalidad. Le dije: ‘Con que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos sirve’”, le comentó Sarabia a Cepeda.

“Y Arturo me dijo: ‘100 por 100. Vamos a entrenar juntos muchas veces por las tardes y es muy profesional, muy fuerte. Está preparado de sobra para el fútbol europeo’. Al otro día le escribí otra vez a Arturo y le agradecí por todo lo que había hecho, porque había hablado contigo y había empujado un poco”, agregó el DT de Elche.

Vale destacar que Eder Sarabia conoció a Arturo Vidal cuando el volante chileno jugó en el Barcelona en la temporada 2019-20. En ese tiempo, Sarabia era ayudante técnico de Quique Setién, quien dirigió al “King” en el cuadro azulgrana.

Revisa el primer encuentro de Cepeda con el DT de Elche