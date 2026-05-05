La Champions League 2025-2026 ya tiene a su primer finalista: Arsenal, que volverá a disputar el partido decisivo por la “Orejona” tras 20 años de su única final.

Los dirigidos por Mikel Arteta vencieron por la cuenta mínima al Atlético de Madrid en Londres, resultado suficiente para avanzar tras el empate 1-1 conseguido en la ida en España.

El único gol del encuentro llegó en el cierre del primer tiempo, cuando, tras un rebote de Jan Oblak ante un remate de Leandro Trossard, fue Bukayo Saka (43’) quien estuvo más atento para anticiparse a la defensa y empujar el balón a la red.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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En el segundo tiempo, el “Cholo” Simeone lanzó a su equipo al ataque en busca del empate. Esto permitió que los “gunners” se replegaran y apostaran por las transiciones rápidas, aunque fueron los “colchoneros” quienes generaron mayor peligro, pero sin lograr concretar.

Finalmente, Arsenal resistió los últimos intentos del Atlético de Madrid y selló su regreso a una final de Champions League tras dos décadas, en lo que será su segunda presencia en la definición del torneo. En 2006, cayó ante Barcelona.

Ahora, deberá esperar rival, que saldrá del cruce entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain de este miércoles, con ventaja para los franceses de 5-4 tras el partido de ida.