;

ACTUALIZACIÓN. Metro de Santiago normaliza funcionamiento tras presentar servicio parcial en Línea 4

El servicio se suspendió en siste estaciones de la linea que conecta Providencia con Puente Alto.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

El Metro de Santiago informó una interrupción parcial en la Línea 4, situación que mantiene suspendido el servicio en varias estaciones del tramo oriente.

Según la empresa, los trenes solo operarón entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Revisa también

ADN

Metro informó que el servicio se reestableció a las 5.20 de la tarde.

---------------------------------------------------------------

Las estaciones que se encuentran fuera de servicio son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales, lo que ha generado complicaciones para los usuarios en hora de alta demanda. Desde la empresa indicaron que continuarán informando sobre la evolución del incidente y el restablecimiento del servicio completo.

Ante este escenario, Metro ha difundido rutas alternativas para facilitar los desplazamientos. Entre ellas, se recomienda combinar desde Ñuble con Línea 5 hacia Vicente Valdés para retomar la Línea 4, así como utilizar conexiones desde Plaza de Armas o Baquedano dependiendo del punto de origen. La situación se mantiene en desarrollo.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad