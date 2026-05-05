El Metro de Santiago informó una interrupción parcial en la Línea 4, situación que mantiene suspendido el servicio en varias estaciones del tramo oriente.

Según la empresa, los trenes solo operarón entre Grecia y Plaza de Puente Alto.

Metro informó que el servicio se reestableció a las 5.20 de la tarde.

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Las estaciones que se encuentran fuera de servicio son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales, lo que ha generado complicaciones para los usuarios en hora de alta demanda. Desde la empresa indicaron que continuarán informando sobre la evolución del incidente y el restablecimiento del servicio completo.

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:

❌ Tobalaba

❌ Cristóbal Colón

❌ Francisco Bilbao

❌ Príncipe de Gales

❌ Simón Bolívar

❌ Plaza Egaña

❌ Los Orientales https://t.co/k4JgOe32gw — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

Ante este escenario, Metro ha difundido rutas alternativas para facilitar los desplazamientos. Entre ellas, se recomienda combinar desde Ñuble con Línea 5 hacia Vicente Valdés para retomar la Línea 4, así como utilizar conexiones desde Plaza de Armas o Baquedano dependiendo del punto de origen. La situación se mantiene en desarrollo.