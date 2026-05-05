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Cómo conseguir láminas gratis para el álbum virtual del Mundial 2026 y cómo canjearlas

Panini liberó la versión virtual del álbum oficial del Mundial 2026 que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos a partir del próximo 11 de junio.

Nicolás Lara Córdova

Cómo conseguir láminas gratis para el álbum virtual del Mundial 2026 y cómo canjearlas

Cómo conseguir láminas gratis para el álbum virtual del Mundial 2026 y cómo canjearlas / BRUNO FAHY

Hace unas semanas, Panini lanzó la versión digital del álbum del Mundial 2026 donde podrás coleccionar las láminas de las 48 selecciones que disputarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos.

A diferencia de la versión física, esta permite a los fanáticos poder juntar e intercambiar las láminas de manera gratuita tanto en el celular como en el computador.

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En esta ocasión, Panini habilitó ciertos códigos para conseguir más sobres de manera gratuita y así completar más rápido la colección.

Conoce los códigos para reclamar sobres gratis para el álbum virtual del Mundial 2026

Panini entregó hace unos días algunos códigos para conseguir dos sobres más para poder completar la colección virtual del álbum del Mundial 2026 de manera más rápida. Los códigos son los siguientes y tienen un solo uso:

  • ALBUMPANINI26
  • ALLTHEFEELS
  • COCACOLAFANS
  • FIFA2026PLAY
  • GIFTWC26PACK
  • PANINICOLLECT
  • PLAYWC26NOW
  • COKEPANINI26
  • FEELITALL26

Para canjear los códigos debes ingresar a la aplicación del álbum virtual del Mundial 2026 y dirigirte a la zona de “Código Promocional”, una vez allí puedes ingresar el código de manera manual o escaneando un QR.

La aplicación te permitirá abrir un máximo de cuatro sobres diarios.

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