Tras una reunión de trabajo calificada como “muy buena” con el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó de manera frontal las críticas a su gestión y el origen de su estilo confrontacional.

El secretario de Estado vinculó directamente su actitud a la realidad que observa en terreno, especialmente tras su reciente paso por la Región del Biobío.

La burocracia bajo la lupa

El ministro fue enfático al describir el sentimiento de los ciudadanos que aguardan por una solución habitacional, apuntando a los organismos técnicos como focos de retraso:

“Lo que transmite la familia es enojo, es mucha rabia, es esperanza, pero rabia, de la lista de espera en vivienda, de la burocracia, de la burocracia de los consejos de monumentos, de todos los temas ambientales que a veces se se extralimitaban“.

Poduje explicó que su ímpetu responde a una representación del malestar social: “A veces yo, claro, llego en esa energía que es transmitir el enojo de los ciudadanos para los cuales yo trabajo”. No obstante, reconoció que su desafío actual es “canalizarlo también hacia las soluciones que es lo que espera nuestro ciudadano”.

Metas y autocrítica

Respecto a los cuestionamientos por sus roces con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y con diversos parlamentarios, Poduje admitió que debe cuidar el tono para no afectar los objetivos del Gobierno. “Siempre hay que hacer autocrítica respecto a como uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos, que es un proyecto de país”, declaró.

El ministro recordó que el país enfrenta una emergencia habitacional que no admite distracciones:

Déficit habitacional: 500.000 familias sin casa en todo Chile.

500.000 familias sin casa en todo Chile. Listas de espera: 250.000 familias aguardando por un subsidio o solución.

250.000 familias aguardando por un subsidio o solución. Compromiso: “Yo tengo hoy día que trabajar el doble para que esas familias tengan casa”, sentenció tras mencionar la reciente liquidación de contratos con la empresa Tapusa S.A., que dejó obras paralizadas en Concepción y Talcahuano.

Finalmente, el titular del Minvu aseguró retirarse de La Moneda “muy contento, muy motivado y muy feliz”, con el mandato presidencial de mejorar la ejecución y generar un clima de optimismo para quienes hoy “lo están pasando mal”.