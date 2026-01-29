La petición de Deportes Limache al ministro del Interior para jugar ante Colo Colo con hinchas albos en el estadio / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

César Villegas, presidente de Deportes Limache, envió una carta formal al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidiéndole ayuda para que los hinchas de Colo Colo puedan asistir al partido que jugarán ambos equipos este sábado, en Valparaíso.

Todo esto, luego de que las autoridades regionales no autorizaran la presencia de fanáticos albos en el Estadio Elías Figueroa. Así, el duelo se disputará solo con público local y con un aforo menor a lo que había solicitado el cuadro “tomatero”.

“Señor Álvaro Elizalde Soto, ministro del Interior, por intermedio de la presente, y en mi calidad de presidente de Deportes Limache, le quería solicitar respetuosamente su intervención y ayuda para lograr la autorización de contar con público visitante de Colo Colo para el partido que jugaremos con dicho club”, señala la carta firmada por Villegas.

“Entiendo que ya maneja los antecedentes del partido, donde por decisión de las autoridades no se está permitiendo la presencia de hinchada visitante, lo que va en desmedro del espectáculo porque el privar a hinchas de la opción de disfrutar de un espectáculo, es una clara señal de que la delincuencia le ganó al fútbol y las familias”, agrega el mandamás del club limachino.

En la misma línea, el dirigente sostiene que en otras ciudades se permite jugar con mayor aforo: “Cabe recordar que este tipo de eventos, en Santiago y Concepción, se realizan con más de 40 mil personas”.

“Nosotros como institución hemos dispuesto de todas las medidas necesarias para garantizar en el estadio y también los recursos que estimen pertinente las autoridades para asegurar el espectáculo, pero aún así no hemos tenido respuesta alguna sobre la opción de tener hinchada de visita”, concluye César Villegas.