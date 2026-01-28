;

VIDEO. Lucas Cepeda ya tiene apodo en España: causó furor entre los hinchas de Colo Colo

A través de sus redes sociales, el club español utilizó un llamativo sobrenombre para referirse al delantero chileno.

A pocos días de su llegada a Elche, Lucas Cepeda ya tiene apodo en España. El nuevo club del chileno lo hizo oficial a través de una publicación en sus redes sociales.

Este miércoles, el cuadro español publicó un video donde aparece el futbolista nacional entrenando bajo la lluvia. En el mismo posteo, el club utilizó un llamativo sobrenombre para referirse al delantero: “Sexpeda”.

Los hinchas de Colo Colo no tardaron en reaccionar a la publicación, ya que fueron ellos los que popularizaron el apodo de “Sexpeda” cuando el atacante jugaba en el “Cacique”.

“Elche lo entendió todo”, “el apodo llegó hasta Europa”, “el Elche se volvió chileno”, “del Elche hasta la cuna”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos albos en el video que publicó el nuevo equipo de Lucas Cepeda.

