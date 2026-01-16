¿Buscas un celular todoterreno? Los modelos recomendados por expertos capaces de resistir piqueros en vacaciones

El teléfono inteligente es hoy una herramienta esencial en cualquier viaje, sobre todo en verano. Sin embargo, el uso en playas, piscinas o rutas de senderismo aumenta considerablemente el riesgo de daños por agua, arena o caídas accidentales.

Eso sí, existe un grupo de modelos que podrían ser considerados “todoterreno”, sobre todo cuando se trata de la exposición a líquidos.

Expertos consultados por ADN.cl coinciden en que es clave fijarse en las certificaciones. La más relevante es la IP68, un estándar internacional que garantiza que el dispositivo es hermético y puede soportar inmersiones en agua dulce, generalmente hasta 1,5 metros de profundidad.

Revisa a continuación algunas de las mejores opciones de celulares “todoterreno“, ideales para vacaciones.

Samsung

Elías Inostroza, máster trainer productos móviles en Samsung Chile, tiene una elección clara dentro del amplio catálogo de la marca surcoreana: Galaxy S25 Ultra.

Esta alternativa sería la más resistente de la familia, con materiales que no están en los modelos base. El vidrio, por ejemplo, ofrece una tolerancia a las rayaduras cuatro veces mayor que la de los cristales tradicionales y soportaría caídas en concreto desde los 2 metros, aproximadamente.

En algunos lugares se puede encontrar desde $1.049.000 y el precio, como es común, suele variar según el almacenamiento (256GB, 512 GB o 1TB). Con la IP68, también tiene protección ante el polvo.

HONOR

“HONOR 400 Pro lleva la resistencia al agua a otro nivel“, aseguran desde la marca. El dispositivo cuenta con certificación IP68, pero suma además la IP69, que representa el máximo escalafón de seguridad técnica actual.

Explicado de forma simple, este diseño permite que el equipo resista chorros de agua a alta presión y temperaturas elevadas, condiciones que dañarían de inmediato a un teléfono convencional.

En términos prácticos, con la calificación en regla aguantaría lavados intensivos con agua a 80 °C y una presión de hasta 100 bares. En la página de HONOR está a $699.990 (512GB).

Motorola

“En Motorola tenemos equipos con estándar MIL-810H especialmente diseñados para condiciones extremas”, asegura Cristián Barraza, product marketing manager en Motorola Mobility. La certificación de “grado militar” garantiza que el dispositivo ha sido testeado para resistir caídas, vibraciones extremas, humedad salina y cambios bruscos de temperatura.

Tiene un par de recomendaciones de dispositivos “preparados para cualquier cosa”: el Edge 60 Pro, el Edge 60 Neo, o los de la familia Moto G, como el g56 5G o el g86 Power.

El mejor, más moderno y resistente de la selección es el Motorola Edge 60 Pro. Además, se posiciona como el buque insignia de Motorola para este 2026 y, frente a otras propuestas del mismo sello, gana en la calidad de su construcción y potencia de procesamiento.

En la página de Motorola el precio es de $799.990. Solotodo.cl, que compila ofertas, rastreó valores desde $499.990.

Xiaomi

“El Xiaomi 15T es un smartphone que además de ser resistente al agua, también es resistente a golpes, especialmente en su pantalla, gracias al cristal Gorilla Glass 7i”, dice a este medio Kenji Tsukame, vocero regional de Xiaomi Latam.

En el sitio oficial de la marca el valor del equipo parte desde $499.990 y en otros comercios incluso se puede encontrar por menos.

Naturalmente, este también cuenta con certificación IP68. “La podemos encontrar en smartphones tan accesibles como un Redmi Note 14 Pro, hasta gamas más altas”, suma el entendido.