Este es el nuevo edificio que superará al Costanera Center y se convertirá en el más alto de Latinoamérica: 480 metros

La torre del complejo Cencosud, ubicada en la comuna de Providencia, alcanza los 300 metros de altura. Ahora, sus principales rivales se encuentran en México.

Javier Méndez

Este es el nuevo edificio que superará al Costanera Center y se convertirá en el más alto de Latinoamérica: 480 metros

Es difícil recorrer Providencia, o sus comunas aledañas, sin divisar un edificio que destaca sobre el resto por su magnitud: la Gran Torre del Costanera Center.

La edificación, que comenzó en 2006 y tardó 12 años en terminarse, tiene 62 pisos y alberga en lo más elevado el Sky Costanera, un mirador que ofrece notables vistas en 360 grados de la ciudad de Santiago.

De hecho, la estructura del complejo Cencosud ostentó el título del rascacielos más alto de Latinoamérica desde 2014 hasta 2020. Luego, fue superada por la Torre Obispado en Monterrey, México, que con sus 305 metros de altura se convirtió en el primer edificio de la región en entrar en la categoría de supertall.

Eso sí, todo parece indicar que la edificación nacional seguirá bajando en el “top de los gigantes” y el rival vendrá del mismo país que ocupa el primer lugar.

En Monterrey se está construyendo la Torre Rise, la cual está prevista para completarse entre finales de 2026 y 2027. Esta contará con una altura proyectada de 484 metros divididos en 99 pisos.

La estructura, desarrollada por ANCORE Group, ya supera los 200 metros y los 55 pisos. La idea es que dentro exista un hotel de lujo de diez niveles, oficinas corporativas, espacio para tiendas, mirador e incluso departamentos residenciales.

Con foco en la sostenibilidad y conectividad, esta contará con varias certificaciones y conexión a una futura línea de metro de la ciudad. Se estima que el costo de la obra ronda los 5 mil millones de dólares.

