Cuándo estará listo Fantasilandia en San Bernardo: “No es un circo que se pueda cerrar un viernes y abrir un lunes en otra ciudad”

Según explica Cristián Ivovich, gerente comercial del recinto, la idea es celebrar los 50 años del parque ya instalados en el sector sur de la Región Metropolitana

Javier Méndez

Fantasilandia está de fiesta. Este lunes 26 de enero, el recinto celebra 48 años de existencia desde que comenzó a operar en el Parque O’Higgins con tan solo solo ocho juegos para sus visitantes.

Tenemos más de 40 atracciones de distinto tipo, muchas de adrenalina como montañas rusas para los más jóvenes y otras más calmadas para los papás que quieren ir con niños chicos", evalúa hoy Cristián Ivovich, gerente comercial del espacio, en diálogo con ADN.

Durante esta temporada estival el lugar está abierto todos los días de la semana, desde las 12:00 hasta las 20:00 horas. “Un 30% de nuestros visitantes durante el periodo de vacaciones de verano son de regiones. Los que más nos visitan son de la sexta y de la quinta, que están al lado”, asegura el cabecilla.

Eso sí, más allá de la efeméride actual, existirá otro hecho que marcará su historia en el futuro: el inminente traslado a San Bernardo, a un espacio más grande e incluso con un parque acuático complementario.

“Estamos trabajando”, asegura Ivovich sobre la llegada al sector sur de la Región Metropolitana. “Nuestra concesión es por 50 años, así que todavía nos queda un par en el Parque O’Higgins”, explica.

Fantasilandia no es un circo que se puede cerrar un viernes y abrir un lunes en otra ciudad. Es un cambio bastante complejo y por ende ya estamos trabajando en eso”, añade el gerente.

La idea es festejar el medio siglo en el otro punto: Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez N° 23.605, en el kilómetro 26,5 de la Autopista Central).

¿Cuándo abre Fantasilandia en San Bernardo? Todas las fechas clave

La apertura de Fantasilandia en San Bernardo se llevará a cabo de manera gradual en dos etapas principales.La primera fase contempla la inauguración del Parque Acuático, la cual está programada tentativamente para diciembre de 2026.

La segunda etapa, que incluye el traslado total de los juegos mecánicos y el resto de las atracciones temáticas desde el Parque O’Higgins, tiene su apertura prevista para diciembre de 2027.

