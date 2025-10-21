Nada que envidiar al iPhone 17: estos teléfonos tienen una excelente relación calidad-precio (y son más baratos)

En septiembre se presentó el iPhone 17, consolidándose como uno de los smartphones más avanzados del mercado y congregando, sobre todo, a los seguidores de Apple.

La cifras lo evidencian, desde su lanzamiento el dispositivo ha mostrado una fuerte demanda, superando las ventas de la versión 16 en un 14% en sus primeros 10 días en mercados clave como Estados Unidos y China.

La última propuesta de la empresa no es económica. En Chile, el modelo Pro Max parte en $1.549.990, y si se elige la versión con 2 TB de almacenamiento, el precio se dispara a $2.569.990.

Pero ojo, porque no es necesario gastar una fortuna para optar por un buen dispositivo. Hoy existen opciones que combinan rendimiento, diseño y batería duradera a precios mucho más accesibles, permitiendo obtener un smartphone de calidad sin reventar el bolsillo.

Expertos consultados por ADN.cl entrega las alternativas más convenientes en relación calidad- precio. Si bien el abanico es variado, los modelos suelen coincidir en ciertos puntos que parecen ser el estándar a día de hoy, incluyendo funciones de inteligencia artificial y cámaras que rozan el profesionalismo.

¿Qué teléfono comprar en 2025-2026? Esta es la lista

Samsung - Galaxy S25 FE

El candidato de la marca coreana es un lanzamiento reciente: Galaxy S25 FE. “Combina lo mejor de la innovación premium de Samsung a un precio excepcional. Es el smartphone FE más delgado y liviano hasta la fecha (...) lo hace cómodo y elegante a la vez”, asegura María Paz Pozas, Branding Smartphones en Samsung Chile. El aparato, disponible en tres colores, tiene 7,4 mm de grosor y pesa solo 190 gramos.

“Destaca por integrar la inteligencia artificial de Galaxy AI, presente en los modelos más avanzados. Con una cámara premium, las funciones como Generative Edit (Photo Assist), que permite mover o eliminar objetos en una imagen con resultados naturales, o Audio Eraser, que limpia el ruido ambiente de las grabaciones, colocan al dispositivo en la misma liga que los smartphones de gama alta", añade Pozas.

“Diseñado para durar”, prometen en la web, donde subrayan la resistencia al agua y al polvo.

- Precio referencial: $719.990

Ampliar

HONOR - Honor 400 y 400 Pro

“Destacan por sus cámaras, rendimiento y herramientas potenciadas con inteligencia artificial”, dice Andrea Molina, gerente de marketing y comunicaciones HONOR en el país, al hablar de HONOR 400 y 400 Pro.

El primero tiene una cámara AI de 200MP y una pantalla de 6,55 pulgadas. La otra opción “eleva la experiencia con características adicionales”, afirma la cabecilla. Ambos tienen la Suite Creativa HONOR IA, que permite realizar ediciones de imágenes de nivel profesional. “Adicionalmente, cuentan con funciones de Traducción Simultánea con IA y Espacio Paralelo para resguardar la información confidencial en un escritorio oculto”, se explica.

A nivel de duración de carga tienen otro plus. “Cuentan con baterías de Silicon-Carbon, recientemente premiada por la revista TIME como innovación del año, al crear una batería de mayor densidad energética y mayor durabilidad en el tiempo que las de litio", cuentan desde la marca.

- Precio referencial : $479.990 y $749.990 (Pro)

HONOR 400. Ampliar

Xiaomi - Serie Xiaomi 15T

Ariel Herrera PR Manager de Xiaomi Chile, afirma que la Serie Xiaomi 15T tiene características premium a un buen precio. “Es una excelente opción para quienes buscan un smartphone con diseño de gama alta, gran potencia y un enfoque real en la fotografía, sin tener que pagar el precio de un flagship tradicional”, postula.

“Destaca principalmente por su sistema de cámaras co-desarrollado con Leica, que entrega colores más naturales y una calidad fotográfica excepcional", agrega Herrera.

El procesador Mediatek Dimensity 9400+ sería ideal para videojuegos y multitarea. “Es un dispositivo que ofrece prestaciones de gama alta a un valor mucho más accesible, marcando una clara diferencia frente a otras marcas del mercado chileno”, concluye.

- Precio referencial : desde $499.990 .

Ampliar

Motorola - Tres alternativas

Cristian Barraza, Product Marketing Manager de Motorola para Chile, Perú y Ecuador suma tres opciones de la marca a la lista.

En primer lugar habla de Motorola Razr 60 Ultra, ya que “ofrece el formato plegable más potente del mercado, con un rendimiento mejorado”. La batería dura más de un día y una de las pantallas en cuestión tiene casi 7 pulgadas.

“Además, cuenta con dos cámaras de alto rendimiento y estabilizador óptico que permite capturar fotos en calidad UHDR, publicarlas directamente en redes sociales sin pérdida de detalle y aprovechar su pantalla externa de 4’’ HDR10+ como visor para selfies perfectas", asevera.

- Precio referencial: $1.049.990 .

Motorola Razr 60 Ultra / Motorola.cl Ampliar

Otras opciones más económicas son el Motorola Edge 60 Pro ( $499.990 ) y moto g86 power 5G ( $259.990)

“Lo que hace destacar a los nuevos modelos es la incorporación de funciones de inteligencia artificial Moto IA que transforman la experiencia diaria”, asevera el representante.

“Estas innovaciones incluyen Next Move, que ofrece recomendaciones personalizadas según lo que aparece en pantalla; Playlist Studio, que crea listas de reproducción según el estado de ánimo; Image Studio, que genera imágenes, avatares o fondos con IA; y Look and Talk (en el Razr 60 ultra), que permite interactuar con el teléfono sin tocarlo, solo con la voz o la mirada“, concluye.