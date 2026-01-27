;

Quiénes son las ministras del nuevo gobierno de José Antonio Kast que vienen de think tanks de la derecha

Centros de estudios dedicados al análisis de políticas públicas y formación de ideas políticas fueron espacios clave donde varias autoridades del próximo gobierno desarrollaron su trayectoria profesional.

Martín Neut

Gabinete José Antonio Kast

Gabinete José Antonio Kast / Victor Huenante

Varios integrantes del futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast desarrollaron parte relevante de sus trayectorias profesionales en think tanks ligados a la derecha, espacios que durante años han funcionado como centros de formación, elaboración programática y posicionamiento público, y que hoy emergen como una antesala al poder.

Se trata principalmente de la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo y la Fundación para el Progreso, organizaciones dedicadas al análisis de políticas públicas y con vínculos históricos con el sector, que contaron entre sus filas a cuatro de los 24 ministros que asumirán funciones el próximo 11 de marzo.

Según The Clinic, uno de los casos es el de María Jesús Wulf, futura ministra de Desarrollo Social, quien fue directora del área de Servicio Público de la Fundación Jaime Guzmán, institución cercana al mundo gremialista y al Partido Republicano, donde además ejerció como vocera y participó en trabajos editoriales y de análisis sociopolítico.

Tanto ministros como subsecretarios

A este listado se suma Mara Sedini, designada ministra secretaria general de Gobierno, quien se desempeñó como directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso, centro de estudios ligado al liberalismo económico y con fuerte presencia en el debate público nacional.

En tanto, Libertad y Desarrollo tuvo un rol relevante en la formación de dos futuras ministras: María Paz Arzola, nominada para Educación, y Francisca Toledo, próxima ministra de Medio Ambiente, ambas con experiencia en investigación y análisis de políticas sectoriales dentro del centro.

La influencia de estos espacios también se extiende a subsecretarías, con nombres que han ocupado cargos directivos en fundaciones del sector y que ahora asumirán responsabilidades en el Ejecutivo, reforzando el peso que estos think tanks han tenido en la construcción del proyecto político que llegará a La Moneda.

