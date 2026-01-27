;

Kast tilda de “discusión artificial” la polémica por contactos previos entre Sedini y Steinert

El Presidente electo defendió el rol de la futura vocera y aseguró que el acercamiento con la exfiscal se realizó en el momento adecuado y sin vulnerar normas.

Martín Neut

José Antonio Kast

José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

El Presidente electo José Antonio Kast respaldó a sus futuras ministras Mara Sedini, designada como vocera de Gobierno, y Trinidad Steinert, próxima ministra de Seguridad, tras los cuestionamientos surgidos por las declaraciones de Sedini sobre contactos previos para integrar a la exfiscal al gabinete.

La controversia se generó luego de que la futura vocera señalara que las conversaciones con Steinert “llevaban un buen tiempo”, lo que motivó críticas desde el oficialismo.

Al respecto, Kast afirmó que se trata de “una discusión bastante artificial” y sostuvo que “de una entrevista en un medio escrito se ha generado una discusión que no corresponde”.

“Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo”

Antes de iniciar una visita oficial a Panamá, el mandatario electo defendió el rol de Sedini y aseguró que “la ministra Mara Sedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno”.

En cuanto al nombramiento de Steinert, Kast explicó que la decisión respondió a un perfil profesional con experiencia en terreno y en el combate al crimen organizado.

Indicó que el ofrecimiento se realizó “en tiempo oportuno” y recalcó que “eso no ha infringido ninguna norma”. Finalmente, afirmó que “elegimos a la mejor persona y no veo ni un sentido en este debate que se abre sobre cómo se le contacta, cuándo se le contacta”.

