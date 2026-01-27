;

Francisco Vidal advierte a Mara Sedini tras polémica por designación de Steinert: “No estás comunicando la próxima Teletón ni el Festival de Viña”

El exvocero y exministro atribuyó el episodio a un error comunicacional, descartó conflictos jurídicos y subrayó que el cargo exige mayor cuidado político e institucional.

Martín Neut

Francisco Vidal

Francisco Vidal / Lukas Solis

El exministro y exvocero de Gobierno, Francisco Vidal, se refirió al primer episodio comunicacional de Mara Sedini, futura ministra secretaria general de Gobierno, tras sus declaraciones sobre la designación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad en el gobierno de José Antonio Kast.

La polémica se originó luego de que Sedini afirmara que el nombramiento “era una conversación que llevaba un buen tiempo”, lo que más tarde corrigió, precisando que los contactos se produjeron “pocos días antes”.

Revisa también:

ADN

Sus dichos generaron cuestionamientos por una eventual afectación a la autonomía del Ministerio Público.

“Este lío es la nada misma”

En entrevista con Radio Infinita, Vidal atribuyó el episodio al contexto posterior al triunfo electoral. “Mi impresión es que ella tiene el entusiasmo de una campaña, de un triunfo avasallador y la confianza del presidente electo”, señaló.

El exvocero sostuvo que el problema no es legal, sino político. “No es falta de conocimiento de las incompatibilidades legales, porque no hay ninguna, son las incompatibilidades políticas”, explicó, agregando que al decir que la conversación venía “hace tiempo” se pasó por alto que “teóricamente y en el sentido de la ley original, el Ministerio Público es autónomo”.

Pese a ello, Vidal minimizó el alcance de la controversia. “Este lío es la nada misma”, afirmó, aunque advirtió sobre las exigencias del cargo: “No estás comunicando la próxima Teletón ni el Festival de Viña”. Finalmente, expresó que “esta lección ya la aprendió”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad