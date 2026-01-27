Francisco Vidal advierte a Mara Sedini tras polémica por designación de Steinert: “No estás comunicando la próxima Teletón ni el Festival de Viña”

El exministro y exvocero de Gobierno, Francisco Vidal, se refirió al primer episodio comunicacional de Mara Sedini, futura ministra secretaria general de Gobierno, tras sus declaraciones sobre la designación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad en el gobierno de José Antonio Kast.

La polémica se originó luego de que Sedini afirmara que el nombramiento “era una conversación que llevaba un buen tiempo”, lo que más tarde corrigió, precisando que los contactos se produjeron “pocos días antes”.

Sus dichos generaron cuestionamientos por una eventual afectación a la autonomía del Ministerio Público.

“Este lío es la nada misma”

En entrevista con Radio Infinita, Vidal atribuyó el episodio al contexto posterior al triunfo electoral. “Mi impresión es que ella tiene el entusiasmo de una campaña, de un triunfo avasallador y la confianza del presidente electo”, señaló.

El exvocero sostuvo que el problema no es legal, sino político. “No es falta de conocimiento de las incompatibilidades legales, porque no hay ninguna, son las incompatibilidades políticas”, explicó, agregando que al decir que la conversación venía “hace tiempo” se pasó por alto que “teóricamente y en el sentido de la ley original, el Ministerio Público es autónomo”.

Pese a ello, Vidal minimizó el alcance de la controversia. “Este lío es la nada misma”, afirmó, aunque advirtió sobre las exigencias del cargo: “No estás comunicando la próxima Teletón ni el Festival de Viña”. Finalmente, expresó que “esta lección ya la aprendió”.