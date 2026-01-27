;

Tras un fallido primer intento, viaje de José Antonio Kast a El Salvador tiene nueva fecha

La cita se da en medio de sus primeros viajes internacionales y definiciones en política exterior.

Pablo Castillo

22 de diciembre de 2025/ÑUÑOA El presidente electo, José Antonio Kast, llega hasta la oficina de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde sostendrán una reunión.

22 de diciembre de 2025/ÑUÑOA El presidente electo, José Antonio Kast, llega hasta la oficina de la ex presidenta Michelle Bachelet, donde sostendrán una reunión. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Este martes, desde el equipo del Presidente electo José Antonio Kast, se confirmó que el viaje a El Salvador, previamente suspendido, se concretará el jueves, posterior a la participación del lider republicano en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe en Panamá.

La reprogramación se produjo luego de que el vuelo de American Airlines que debía trasladar a la comitiva hacia Miami —para luego continuar rumbo a El Salvador— fuera suspendido debido a una intensa tormenta en Estados Unidos.

Pese a los inconvenientes, Kast mantuvo su agenda y viajará igualmente a Panamá, donde participará este miércoles en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

La cita marcará su primer encuentro en ese espacio con distintos líderes y presidentes de la región. Entre los mandatarios confirmados se encuentran Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), con quien el líder republicano ya sostuvo una reunión hace algunas semanas.

La visita se producirá en medio de un escenario político ampliamente cuestionado en El Salvador, donde Nayib Bukele logró una reelección considerada inconstitucional, que lo mantendrá en el poder hasta 2033. Además, sus famosas cárceles ha provocado cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

