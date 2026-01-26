Cuestionan dichos de Mara Sedini sobre contactos previos antes de la designación de Steinert en Seguridad: oficialismo solita precisar fechas

Una controversia se abrió tras las declaraciones de la futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, sobre conversaciones sostenidas con Trinidad Steinert antes de que fuera anunciada como ministra de Seguridad.

Sus dichos generaron críticas desde sectores del oficialismo, que solicitaron precisar cuándo se produjeron esos contactos, considerando que Steinert aún ejercía como fiscal regional de Tarapacá.

En entrevista con La Tercera, Sedini afirmó que la eventual incorporación de Steinert al gabinete no fue improvisada y que “era una conversación que ya llevaba un buen tiempo”, lo que despertó cuestionamientos sobre una eventual afectación a la independencia del Ministerio Público.

“Tenemos que dar este tema por zanjado”

Sedini respaldó esa versión y llamó a cerrar la polémica: “Tenemos que dar este tema por zanjado y dejar en claro que es una situación importante para Chile el nuevo perfil de la ministra de Seguridad”.

Además, destacó su trayectoria y experiencia, señalando que “va a ser un tremendo aporte para Chile el perfil que ya trae”.

Finalmente, enfatizó que el foco no debe estar en la temporalidad de los contactos: “No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después (…) lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país, que tiene expertise y que da tranquilidad a la ciudadanía”.