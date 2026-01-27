;

Orgullo nacional: completo chileno es elegido el mejor “hot dog” de Latinoamérica por TasteAtlas

Esta clásica preparación vuelve a posicionar a Chile entre los grandes sabores del continente.

Javiera Rivera

Orgullo nacional: completo chileno es elegido el mejor “hot dog” de Latinoamérica por TasteAtlas

Orgullo nacional: completo chileno es elegido el mejor “hot dog” de Latinoamérica por TasteAtlas / Diego Martin

Chile vuelve a brillar en el mapa gastronómico mundial. Esta vez, el protagonista es uno de sus clásicos más queridos: el completo italiano.

Según el último ranking elaborado por TasteAtlas, el icónico sándwich chileno fue elegido como el mejor hot dog de Latinoamérica, compartiendo el primer lugar con el choripán argentino-uruguayo.

La plataforma especializada en gastronomía ubicó al completo en la cima del listado, otorgándole una puntuación de 4,2 estrellas de un máximo de 5.

Revisa también

ADN

Esta puntuación superó a preparaciones tradicionales de otros países como el pancho uruguayo, el cachorro quente brasileño, las mixtas y shucos guatemaltecos, además del sonoran “hot dog” mexicano.

Desde TasteAtlas destacaron la riqueza culinaria de estas preparaciones, asegurando que “los perros calientes latinoamericanos van mucho más allá del clásico pan y salchicha (...)”.

Finalmente, este reconocimiento consolida al completo chileno como uno de los grandes símbolos del país, reafirmando su lugar no solo en la cultura local, sino también en la escena gastronómica internacional.

Revisa la publicación:

