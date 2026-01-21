“Colonizando paladares”: japonesa probó por primera vez el completo chileno y así fue su reacción

Una mujer japonesa probó por primera vez el “completo italiano” y su reacción cautivó a las redes sociales.

@japonesito_yuma mostró cómo la joven le daba sus buenos mordiscos al clásico manjar chileno que, esta vez, tenía un toque especial gracias a la mayo casera.

Masticó, tragó y analizó, para luego poner cara de sorpresa y lanzar un veredicto claro: “Está bueno”.

“¿Muy distinta a la Kewpie?“, preguntó el camarógrafo, en referencia a la famosa mayonesa japonesa que destaca por su sabor intenso y su textura cremosa.

Sí, sería menos fuerte. “Así que combina muy bien con la palta”, sostuvo.

Un poco más allá otro japonés también degustaba la preparación. “Está delicioso”, admitió. “Creo que la mayonesa podría ser un poco más prominente”, agregó como una especie de critica constructiva.

“Pero, ¿cómo se lo das así?... Sin su Cocacolita“, bromeó un usuario en comentarios.

“Que maravilla, colonizando paladares a puro completo”, sumó otro usuario de Instagram.

“La maravilla de comer el primer completo italiano”, rememoró otro.