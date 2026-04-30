Medallista olímpico, fue top 5 del mundo y casi invicto ante chilenos: Kei Nishikori anuncia su retiro del tenis profesional / Ion Alcoba Beitia

Durante este jueves, el tenis mundial recibió una impactante noticia por parte de uno de sus nombres más reconocibles en los últimos 15 años.

Se trata del japonés Kei Nishikori, quien utilizó sus redes sociales para anunciar su retiro del alto rendimiento a los 36 años.

“Estoy profundamente agradecido con mi familia y con todas las personas que me han apoyado en todo momento. Para ser honesto, todavía desearía poder continuar mi carrera como jugador. Aun así, mirando todo lo vivido hasta ahora, puedo decir con orgullo que lo di todo. Estoy realmente feliz de haber recorrido este camino. Atesoraré cada momento de los partidos que me quedan y lucharé hasta el final”, explicó el nipón, que acumula 12 títulos ATP a lo largo de su carrera, rendimiento que le permitió llegar a ser 4 del ranking ATP.

Just some of the magic @keinishikori produced over the years 🤩 pic.twitter.com/UfjtJRQ9vF — ATP Tour (@atptour) April 30, 2026

Quien para muchos es el mejor tenista masculino en la historia de Asia tiene a su haber una final de Grand Slam en el US Open 2014, además de obtener la medalla de bronce para Japón en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, en un dato curioso, Kei Nishikori tuvo una foja más que positiva enfrentando a tenistas chilenos, acumulando tres victorias en cuatro choques (derrotó a Massú, Capdeville y Garín), siendo “Gago” quien fue el único nacional que pudo vencer oficialmente (en Hamburgo, el 2020) al japonés, quien dejará de competir a final de temporada.