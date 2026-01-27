;

Alcalde Tomás Vodanovic se adhiere al Fiscal en solicitud de 23 años de cárcel para Cathy Barriga por fraude

El municipio respalda la acusación por malversación, falsificación de documentos y uso indebido de fondos públicos durante su gestión.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), formalizó la adhesión del municipio a la causa que el Ministerio Público mantiene contra la exalcaldesa Cathy Barriga por presuntos delitos de corrupción durante su gestión entre 2016 y 2021. La investigación apunta a un perjuicio superior a los $32 mil millones.

A través de su equipo jurídico, Vodanovic respaldó los cargos de fraude al Fisco, falsificación de documentos, malversación de fondos y negociación incompatible, y solicitó una pena de 23 años de cárcel para Barriga.

Entre los hechos investigados se incluyen la manipulación de certificados presupuestarios, ocultación de deudas, gastos sin respaldo financiero y compras irregulares, como collares Swarovski destinados a actividades ajenas al municipio.

Hasta 37 años de cárcel

Asimismo, la Fiscalía y la Municipalidad denuncian el uso de recursos públicos para fines personales, incluido el financiamiento del programa “Fuerza de Mujer”, registrado a nombre de Barriga, y pagos de servicios privados, como la contratación de una cuidadora para su hijo y asesorías legales vinculadas a causas personales.

También se investiga el pago indebido de sueldos a una funcionaria sin los requisitos profesionales, durante casi cuatro años. El caso, que ya ha derivado en condenas a excolaboradores de Barriga, se encuentra en etapa de preparación de juicio oral.

Además del ámbito penal, Vodanovic interpuso una acción civil para recuperar los recursos presuntamente desviados, mientras que el Consejo de Defensa del Estado, querellante en representación del Fisco, solicita hasta 37 años de cárcel. La defensa de la exalcaldesa sostiene que todos los hechos serán aclarados en juicio.

