Ministra Steinert anuncia querella contra el senador Daniel Núñez por injurias y calumnias

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció este jueves la presentación de una querella criminal contra el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, por el delito de injurias. La acción judicial surge luego de que el parlamentario exigiera la renuncia de la secretaria de Estado, acusándola de mantener supuestos vínculos con el narcotráfico a raíz de una nota publicada por el diario La Segunda.

La controversia se originó por una sociedad inmobiliaria que Steinert conformó hace 25 años con su exmarido, un abogado que ha defendido a imputados en causas de la ley de drogas.

Ante esto, la ministra realizó una declaración en la vía pública donde aclaró que dicha entidad nunca tuvo movimientos y que su existencia actual se debe simplemente a que no fue disuelta tras la anulación del matrimonio. Steinert fue enfática en asegurar que la labor profesional de su expareja no tiene relación alguna con este vínculo societario.

“Tolerancia cero” y ofensiva legal

Lejos de que la aclaración detuviera el conflicto, los dichos del senador Núñez, quien utilizó la publicación para cuestionar la probidad de la titular de Seguridad, gatillaron una dura respuesta de la ministra a través de sus redes sociales. Steinert calificó las palabras del legislador como una “imputación injuriosa” destinada a dañar su honra y su labor como servidora pública.

“Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao", manifestó Steinert. La ministra cerró su mensaje con un tono desafiante, asegurando que no se dejará amedrentar: “No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr. Núñez”.

Presentaré querella criminal contra senador PC Daniel Núñez, por imputación injuriosa, dañando mi honra. Tolerancia cero a quienes perjudican a servidoras públicas, como también ocurrió con ministra Lincolao. No nos atemorizan bandas criminales, tampoco las calumnias del Sr Nuñez https://t.co/YyxPc3XZtr — Trinidad Steinert (@MinSteinert) April 30, 2026

Este nuevo capítulo judicial añade una capa de tensión política al gabinete, en un momento donde la cartera de Seguridad enfrenta constantes cuestionamientos por la contingencia criminal y ahora, por los ataques directos entre el Ejecutivo y el Congreso.