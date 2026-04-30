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Gobierno concreta recorte al Ministerio de Justicia: Gendarmería es el más afectado con $17 mil millones menos

La cartera liderada por Fernando Rabat cumplió con la exigencia de Hacienda de reducir un 3% de su erario, afectando principalmente a Gendarmería y la Subsecretaría de DD.HH.

Mario Vergara

Gabriel Riveros

Gobierno concreta recorte al ministerio de Justicia

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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que formaliza un recorte presupuestario en el Ministerio de Justicia, en línea con la exigencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de reducir en un 3% el erario de cada repartición estatal.

La cartera, encabezada por Fernando Rabat, informó que el ajuste total asciende aproximadamente a $46 mil millones, asegurando que se ha priorizado el resguardo de los servicios esenciales y la atención ciudadana.

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Gendarmería: El mayor impacto nominal

De acuerdo con el decreto, el recorte directo en Justicia es de casi $39 mil millones, donde Gendarmería concentra la mayor reducción con una baja de $17 mil millones. Si bien es la cifra más alta, desde el ministerio precisaron que esto responde a que es la entidad con mayor presupuesto ($634 mil millones para 2026), por lo que su disminución porcentual fue del 2,4%, inferior al promedio solicitado por Hacienda. Este ajuste ocurre en pleno proceso de traspaso de la institución hacia la nueva estructura de Seguridad.

El desglose del resto de las reparticiones del sector revela un ajuste generalizado:

  • Secretaría y Administración General: $10.000 millones menos.
  • Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil: Reducción de $7.600 millones.
  • Defensoría Penal Pública (DPP): Recorte de $2.000 millones.
  • Servicio Médico Legal (SML): Disminución de $1.600 millones.

El duro golpe a Derechos Humanos y Sitios de Memoria

Pese a manejar montos menores en comparación con otras áreas, la Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida por Pablo Mira, sufrió el impacto más fuerte en términos relativos, con un recorte del 9,2% de su presupuesto total. Esta reducción de $870 millones afecta directamente al ítem de “Sitios de Memoria”, que perderá cerca de $800 millones entre transferencias corrientes y de capital, mientras que el Programa de DD.HH. deberá operar con $65 millones menos.

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