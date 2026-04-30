Durante el congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, Gianni Infantino protagonizó un tenso momento con los representantes de las federaciones de fútbol de Israel y Palestina.

En un momento de la ceremonia, el presidente del ente rector del fútbol mundial hizo subir al estrado a Basim Sheikh Sulimán, vicepresidente de la federación israelí, y a Jibril Rajoub, timonel del ente palestino, para tomar una “foto de la paz”.

Sin embargo, los ánimos se caldearon ante los ojos de todos los presentes, como era de esperar en medio del conflicto que ambos territorios arrastran desde hace años.

Al momento de subir al escenario, Sheikh Sulimán se quedó parada detrás de Infantino, mientras que el presidente de la FIFA atendía a Rajoub, quien inmediatamente se negó a participar de la fotografía, discutiendo frente a todos con el mandatario ítalo-suizo, que no logró convencerlo.

Finalmente, Infantino desistió de insistir y tomó la palabra para señalar que “tanto israelíes como palestinos tienen los mismos derechos. Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza a la infancia”, afirmó el mandamás de la FIFA, para que luego intentara que ambos líderes se estrechen las manos, algo que tampoco consiguió.