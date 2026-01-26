Sedini por críticas a contactos previos con Steinert: “Es de sentido común que el presidente electo converse con su equipo”

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de los cuestionamientos surgidos desde el oficialismo por sus declaraciones sobre contactos previos con Trinidad Steinert antes de su designación como ministra de Seguridad.

Las críticas apuntaron a una eventual afectación a la independencia del Ministerio Público, considerando que Steinert aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

Ante el debate, Sedini defendió el actuar del presidente electo y su equipo, señalando que “me parece que es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano, para armar los perfiles de quiénes van a integrar su gabinete”.

“Momentos antes de que ella asumiera”

Además, calificó la controversia como “un revuelo absolutamente innecesario” y precisó que, “para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”.

En la misma línea, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó cualquier tipo de interferencia con el Ministerio Público y enfatizó que “esa comunicación se produjo pocos momentos antes de que ella asumiera la nominación”.

Sedini, en tanto, llamó a cerrar el tema y destacó el perfil de Steinert: “tenemos que dar este tema por zanjado y dejar en claro que es una situación importante para Chile el nuevo perfil de la ministra de Seguridad (…) va a ser un tremendo aporte para Chile”.