;

Sedini por críticas a contactos previos con Steinert: “Es de sentido común que el presidente electo converse con su equipo”

La futura vocera afirmó que el diálogo se produjo días antes del anuncio, descartó irregularidades y resaltó la experiencia de la exfiscal en materia de seguridad.

Martín Neut

Fiscalía

Fiscalía

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió al paso de los cuestionamientos surgidos desde el oficialismo por sus declaraciones sobre contactos previos con Trinidad Steinert antes de su designación como ministra de Seguridad.

Las críticas apuntaron a una eventual afectación a la independencia del Ministerio Público, considerando que Steinert aún se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.

Revisa también:

ADN

Ante el debate, Sedini defendió el actuar del presidente electo y su equipo, señalando que “me parece que es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano, para armar los perfiles de quiénes van a integrar su gabinete”.

“Momentos antes de que ella asumiera”

Además, calificó la controversia como “un revuelo absolutamente innecesario” y precisó que, “para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”.

En la misma línea, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, descartó cualquier tipo de interferencia con el Ministerio Público y enfatizó que “esa comunicación se produjo pocos momentos antes de que ella asumiera la nominación”.

Sedini, en tanto, llamó a cerrar el tema y destacó el perfil de Steinert: “tenemos que dar este tema por zanjado y dejar en claro que es una situación importante para Chile el nuevo perfil de la ministra de Seguridad (…) va a ser un tremendo aporte para Chile”.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad