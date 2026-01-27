;

Contraloría detecta que funcionario de La Reina ejercía simultáneamente cargos en municipio y corporación

El informe revela que no existían controles sobre horas y tareas, y que el trabajador ingresó a la corporación sin cumplir requisitos formales.

Martín Neut

Municipalidad La Reina

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de personal de la Municipalidad de La Reina, luego de constatar que un funcionario desempeñó de forma simultánea dos cargos clave. Sus puestos fueron jefe de gabinete del municipio y secretario ejecutivo del directorio de la Corporación de Desarrollo de la misma comuna.

Según el informe final N° 432/2025, la fiscalización evidenció que no existían mecanismos que permitieran distinguir con claridad las funciones ni las horas destinadas a cada rol, lo que dejó en evidencia deficiencias en el control interno del municipio.

De hecho, fue el propio funcionario quien reconoció ante la Contraloría que sus labores se realizaban por cumplimiento de tareas, sin una separación formal entre ambas instituciones.

No contaba con estudios

El organismo contralor también advirtió que, al momento de ingresar a la corporación como asesor legal y encargado de redes sociales, la persona no cumplía con los requisitos exigidos para el cargo, ya que no contaba con estudios superiores completos, habiendo cursado solo dos años de la carrera de Derecho.

Ante estos antecedentes, la CGR instruyó al municipio implementar una herramienta que permita diferenciar y acreditar el desempeño de funciones entre ambos cargos, mientras que la corporación deberá establecer un sistema que verifique documentadamente el cumplimiento de los requisitos y competencias del personal.

Ambas medidas deberán ser informadas a la Contraloría en un plazo de 60 días hábiles.

