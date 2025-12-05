Colo Colo y la Universidad de Chile vuelven a verse las caras, esta vez en la final del Campeonato Nacional Femenino 2025, que se disputará este sábado 6 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 18:30 horas.

En la previa del decisivo encuentro, se realizó la habitual conferencia de capitanas, donde Yanara Aedo por parte de las albas y Daniela Zamora en representación de las azules comentaron los últimos detalles antes de conocer a las nuevas monarcas del fútbol chileno.

Yanara Aedo

“Obviamente, para nosotras, cuando inicia el campeonato, el objetivo es ser campeonas. Ha sido un año muy bueno, pero también de mucho trabajo. Arrancamos la temporada con objetivos claros: uno de esos era estar entre las cuatro mejores en Copa Libertadores y el otro, llegar a la final del Campeonato Nacional, y logramos ambos”, comenzó diciendo la futbolista del “Cacique”.

Sobre cómo afrontan en el camarín la posibilidad del bicampeonato, nuevamente frente a su clásico rival, tal como ocurrió en 2024, agregó: “Más que continuar con una hegemonía, es seguir con el trabajo que estamos haciendo. Entendemos que también es una final ante el clásico rival. Sabemos que tienen un gran equipo, que también estuvieron en la Copa Libertadores, pero nosotras queremos salir a ganar la final”.

“Para todos los que estamos en Colo Colo y somos hinchas, es un año especial. Ha sido un año un poquito agridulce. Creo que para nosotras es una gran responsabilidad, pero más que eso, hemos intentado dar un poco de alegría a la gente con el año complicado que han tenido”, sentenció Aedo, respecto a conseguir el único título del “Popular” en el año de su centenario.

Daniela Zamora

Al ser consultada por el gran nivel que ha mostrado su rival durante el año, la capitana de las “Leonas” afirmó: “Sabemos que será un partido difícil, como cualquier final, pero al final es once contra once y nosotras tenemos las mismas posibilidades de ganar. A eso nos hemos aferrado: a nuestro juego, a cómo podemos ganar y en cómo esa final va a ser nuestra”.

“Tenemos mucha hambre, muchas ganas. En semifinales y cuartos de final hicimos muy buenos encuentros y venimos con esa motivación extra de tener una pequeña revancha. Creo que eso nos puede dar ese extra que necesitamos en el partido”, continuó.

Además, Zamora se refirió a la presencia de ambas hinchadas en La Florida, aunque lamentó el choque de horarios con el duelo del plantel masculino de la U: “Creo que es súper bueno. El fútbol femenino tiene eso de que es un ambiente mucho más familiar. Súper contentas de poder devolver el estadio a las dos hinchadas; es importante que todos puedan ir. Es importante que nuestros hinchas puedan venir, a pesar de que choca con el partido del masculino”, cerró.