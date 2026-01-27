;

Como en Nueva York y Londres: transporte público en Santiago se podrá pagar con tarjetas bancarias desde esta fecha

La marcha blanca comenzará en todas las estaciones de Metro y en el Tren Nos-Estación Central. Posteriormente, durante el último trimestre del año, la medida se extenderá a los buses de Red Movilidad.

Javier Méndez

Como en Nueva York y Londres: transporte público en Santiago se podrá pagar con tarjetas bancarias desde esta fecha / MTT

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció la habilitación progresiva del pago con tarjetas bancarias de débito, crédito y prepago en el sistema de transporte público de Santiago, Red Movilidad.

En principio, la marcha blanca partirá el próximo viernes 13 de febrero en todas las estaciones del Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central. En tanto, en una segunda etapa a partir del cuarto trimestre de este año, se sumarán los buses.

La nueva opción permitirá a los usuarios validar directamente su pasaje usando tarjetas en formato físico o incorporadas en billeteras digitales en celulares o relojes inteligentes, siempre y cuando se tenga saldo disponible.

Además, la medida posicionará a la capital a la par con otras grandes urbes que ya cuentan con esta alternativa, incluyendo a Chicago, Ciudad de México, Londres, Madrid, Nueva York y Río de Janeiro.

En detalle, se podrá utilizar cualquier tarjeta Visa o Mastercard que cuente con tecnología contactless (sin contacto), siempre que esté habilitada para su uso y que la institución emisora se encuentre adherida al sistema. Es más, no se necesitará ninguna gestión previa.

Un punto importante: para que exista integración en la tarifa entre Metro y EFE durante el viaje se debe usar el mismo medio de pago, es decir, la misma tarjeta.

“Para Metro, este es un desafío relevante y un paso estratégico en nuestro proceso de modernización (...) es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje y amplía las alternativas de acceso”, dijo Felipe Bravo, gerente general de Metro.

A nivel nacional, el MTT ya había incorporado la medida en ciudades como Chillán, Copiapó, Punta Arenas, Rancagua y Temuco; próximamente se sumarán Antofagasta y La Serena/Coquimbo.

Por el momento, la forma de pago estará habilitada solo para la tarifa adulto y no incorporará a las tarjetas con beneficios como la TNE o las que se entregan a los adultos mayores que cumplen ciertos requisitos.

El Monto Máximo Mensual, que actualmente permite viajes gratis e ilimitados tras alcanzar cierto gasto mensual, seguirá siendo exclusivo del pago con código QR.

