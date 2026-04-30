Vuelve la lluvia a Santiago: este es el día clave en que pronostican hasta 41 mm en la región Metropolitana / Agencia Uno

Hace varias semanas que los termómetros han registrado un descenso en las temperaturas en la zona central de Chile. Ahora, pronósticos del tiempo anticipan la llegada de nuevas lluvias a la región Metropolitana.

De hecho, se espera que solamente en un día se registren intensas precipitaciones de hasta 41 mm en Santiago.

El Instituto Meteorológico de Noruega, mediante la plataforma Yr.no, pronostica lluvia intensa para el próximo jueves 7 de mayo en la región Metropolitana.

¿En qué horario caerá el grueso de las precipitaciones?

De acuerdo al pronóstico, el grueso de la lluvia se concentrará entre la madrugada y la mañana del próximo jueves 7 de mayo.

Precisamente entre las 02:00 horas y las 08:00 horas de dicha jornada se anticipa la caída de 20 mm de precipitaciones y una temperatura de 14°C.

Posteriormente, seguiría la lluvia intensa en la capital ya que entre las 08:00 y las 14:00 horas se esperan otros 20 mm, además de un leve descenso en las temperaturas.

Luego, desde las 14:00 horas en adelante la lluvia comenzará a debilitarse y solamente caerían cerca de 1,3 mm durante el resto del día jueves.