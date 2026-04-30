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Dos adultos mayores mueren en incendio que afectó su casa en Conchalí: vecinos reportaron una explosión previa

Las víctimas, de 80 y 67 años, fueron encontradas sin vida en su dormitorio, donde uno de ellos permanecía postrado en cama

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Dos adultos mayores mueren en incendio que afectó su casa en Conchalí: vecinos reportaron una explosión previa

Dos adultos mayores mueren en incendio que afectó su casa en Conchalí: vecinos reportaron una explosión previa

02:24

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Durante la mañana de este jueves, un incendio afectó una vivienda en la comuna de Conchalí, región Metropolitana, dejando dos fallecidos.

Según información preliminar, el siniestro se originó alrededor de las 11:00 horas en un domicilio ubicado entre las calles Toltén con Huafo, donde residían al menos cuatro personas.

Hasta el lugar llegaron Bomberos y equipos de emergencia, los cuales –mientras realizaban labores de extinción– se percataron de la presencia de dos adultos mayores sin vida.

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“Problema de un balón de gas”

El capitán de Carabineros, Héctor Casanova, informó que las víctimas, de 80 y 67 años, “se encontraban en su dormitorio” al momento de la emergencia.

Asimismo, vecinos reportaron haber escuchado una explosión previo al inicio del fuego. Ante ello, el uniformado señaló que “puede haber sido un problema de un balón de gas, lo que está en materia de investigación”.

Finalmente, un residente del sector relató a Radio ADN que el adulto mayor de 80 años vivía postrado en cama. “Me parece que no pudo levantarse ni nada”, comentó.

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