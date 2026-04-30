Brilló junto a Arturo Vidal en el Bayern Múnich y hoy la rompe en OnlyFans: “Vi una oportunidad” / Getty Images

Junto a Arturo Vidal levantó diversos títulos en el Bayern Múnich y por muchos años fue considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, pero hoy su presente es muy distinto.

Douglas Costa actualmente se mantiene activo en el fútbol y milita en el Chievo Verona, en la cuarta división del fútbol italiano.

No obstante, más allá de sus ingresos que recibe como futbolista profesional, el centrocampista tiene otra manera de generar dinero: OnlyFans.

"Vi que algunas personas importantes se sumaron a la plataforma y mostraban su día a día. Me pareció una innovación. Vi una muy buena oportunidad para mostrar al mundo mi contenido y lo que hago", expresó el brasileño de 35 años, según consignó el medio TN de Argentina.

El excompañero de equipo del “King” lleva desde 2024 en la plataforma de contenido para adultos. Eso sí, él mismo aseguró que su contenido está orientado a uno diferente al que se está acostumbrado en OnlyFans.

“Quería mostrar mi estilo de vida, lo que hago todos los días y motivar a otras personas. Existe la idea de que es solo para contenido adulto, pero hay creadores que ofrecen otra propuesta”, expresó Costa.

Cabe recordar que el habilidoso mediocampista compartió junto a Vidal entre 2015 y 2016 en el equipo alemán, en donde ganaron juntos una liga de Alemania, una copa y una supercopa.