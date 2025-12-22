¿Cuándo estarán listas las puertas de andén de la Línea 1 del Metro de Santiago y por qué se ha tardado tanto? / Agencia Uno

En mayo pasado, Metro de Santiago confirmó la instalación de puertas de andén en la Línea 1. De este modo, el tramo más antiguo del tren subterráneo se sumará a un sistema que hasta ahora solo estaba presente en las líneas 3 y 6, las más modernas de la red.

Tras meses de espera, y ad portas del cierre de 2025, la empresa informó que ya se comenzó con la instalación. Los primeros trabajos de montaje ya son visibles para aquellos que suben a los vagones en San Pablo, donde también se han realizado las pruebas técnicas pertinentes. El andén completo estará instalado durante enero.

“Este proyecto permitirá reforzar la seguridad operacional, mejorar la confiabilidad del servicio y aportar a un viaje más tranquilo para los 2,4 millones de personas que se mueven en Metro cada día”, describieron en las redes sociales.

Así, también dieron indicios de por qué no se trataría de un trabajo exprés. “Intervenir estaciones antiguas requiere trabajos previos, por lo que no es un proceso inmediato“, describieron. A medida que se avance, los montajes serían más eficientes.

Cuando se informó sobre el cambio en las 27 estaciones de la L1, se precisó que todo se desarrollaría por etapas, con trabajos nocturnos para no interrumpir el flujo de pasajeros, además de la construcción de salas técnicas y refuerzos en el piso de los andenes.

Sumado a lo anterior, también habrá sistemas auxiliares, incluyendo, espejo electrónico para conductores, sistema automático de control de apertura y cierre de puertas y nuevas señales de tráfico ferroviario.

¿Cuándo estarán listas las puertas automáticas de la Línea 1 del Metro de Santiago?

Según informó la empresa, las primeras puertas correspondientes a San Pablo, Neptuno y Pajaritos estarán listas entre 2025 y 2026.

Ese mismo plazo también rige para el tramo comprendido entre las estaciones Las Rejas y La Moneda.

Entre 2026 y 2027 debería entrar en operación el segmento que va desde La Moneda hasta Pedro de Valdivia, mientras que el resto del trazado, de Los Leones a Los Dominicos, se habilitaría entre 2027 y 2028.

El presupuesto total estimado se calculó en US$ 187,7 millones.