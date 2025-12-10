¿Cuánto ganan los conductores del Metro de Santiago y cómo funciona el proceso de selección? / AgenciaUno

Miles de personas en Santiago dependen a diario del Metro para desplazarse, pero seguramente pocas se detienen a pensar en quiénes están al mando de los trenes que conectan a gran parte de la capital.

Los conductores, aunque visibles solo por unos instantes, son piezas clave dentro del complejo engranaje subterráneo que mantiene en funcionamiento las siete líneas durante todos los días del año.

De acuerdo con datos compartidos por la empresa a ADN.cl, al cierre de noviembre de este año había más de 800 trabajadores y trabajadoras habilitados para conducir los carros.

Naturalmente, llegar a la cabina no es tan fácil. “Habitualmente el perfil que se busca tiene que ver con una formación de título de técnico a nivel superior o universitario con tres años de experiencia”, dice a este medio Marco Berdichevsky, gerente corporativo de personas de Metro.

Existen varias etapas en el proceso de reclutamiento, el que se podría extender entre los 60 y 90 días. “Hay una entrevista inicial, una evaluación psicolaboral, un assessment presencial y chequeos médicos“, profundiza.

Luego se daría paso a un período de capacitación: se debe aprobar cada una de las evaluaciones con un mínimo de 90% y tiene una duración de entre 3 y 4 meses, dependiendo de la línea a la que se postule. Al contrario de otros lugares, acá no se discrimina por edad.

“Además, se incluyen entre 8 a 10 prácticas nocturnas que van habitualmente en las noches de once de la noche a las cinco de la madrugada”, detalla. Es remunerado. Una vez en el cargo, se trabaja por turnos de ocho horas, habitualmente con seis destinadas a la conducción y dos a labores administrativas.

Hans Scott Ampliar

Cada vez que se abre una convocatoria, lo que ocurre por lo menos un par de veces al año, los detalles se publican en la sección “Trabaja con nosotros” de su sitio web oficial, así como en otros portales de empleo.

Según afirman, se trataría de un puesto estable, por turnos AM/PM, sin demasiada rotación y donde las personas pueden ir ascendiendo a medida que van ganando experiencia y mayores aptitudes.

¿Y cuánto puede llegar a ganar uno de estos conductores? “Nosotros tenemos, entre renta y bonos, aproximadamente 15 sueldos (...) “En general están arriba del millón de pesos”, precisa Berdichevsky.

Jon Hicks Ampliar

Solo algunos de los beneficios que se ofrecen incluyen aguinaldos, día libre por cumpleaños, seguro de salud, exámenes preventivos, móviles, reajuste salarial dos veces al año por IPC y credencial para tener acceso gratuito para viajar por toda la red.

A esto se suma una novedad anunciada en marzo e implementada en abril pasado: el servicio cuenta con una jornada laboral de solo 40 horas, adelantándose tres años a la aplicación obligatoria de la ley.

“En general en Metro hay muy buen clima y estabilidad laboral, así que el paquete es bastante atractivo”, concluye el encargado.