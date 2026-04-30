Día del Trabajador 2026: qué está abierto y qué cierra este viernes 1 de mayo en Chile

Este viernes 1 de mayo se conmemora en Chile el Día Internacional del Trabajador. Esta fecha es un feriado irrenunciable por ley, lo que obliga al cierre de la gran mayoría del comercio, servicios públicos y bancos en todo el país.

Al ser uno de los cinco feriados obligatorios del año, los trabajadores del rubro no pueden ser exigidos a cumplir funciones. Por esto, los centros comerciales y grandes tiendas de retail permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Es importante recordar que el descanso para los empleados del comercio comienza a las 21:00 horas de este jueves 30 de abril y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 2 de mayo.

¿Qué está abierto este viernes 1 de mayo en el Día del Trabajador?

La ley permite que ciertos rubros operen con normalidad. Los establecimientos autorizados para abrir sus puertas son:

Clubes y restaurantes.

Cines, discotecas, pubs y centros de espectáculos en vivo.

Locales comerciales en aeropuertos y aeródromos civiles.

Casinos de juego y otros recintos de apuestas legalmente autorizados.

Estaciones de servicio (bencineras).

Tiendas de conveniencia integradas a las estaciones de servicio.

Farmacias de urgencia y locales de turno.

Farmacias de turno en Chile: ¿Cómo encontrar un local abierto este 1 de mayo?

Es importante considerar que las farmacias ubicadas dentro de malls o grandes centros comerciales permanecerán cerradas durante toda la jornada. No obstante, el suministro de medicamentos está garantizado a través de dos canales específicos.

Primero están las farmacias de urgencia, que mantienen atención las 24 horas. Por otro lado, operan las farmacias de turno, que son aquellos locales designados por la Seremi de Salud de cada región para cumplir turnos especiales durante los días festivos.

Para ver los lugares habilitados se pueden acceder a una plataforma especial, pinchando aquí.