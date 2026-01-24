Bono Marzo 2026: revisa aquí todas las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente en Chile

A medida que se acerca el segundo mes del año, miles de familias ya se preparan para recibir el Aporte Familiar Permanente 2026, beneficio económico conocido popularmente como Bono Marzo, su antiguo nombre.

Para esta edición, ya se confirmó que el monto reajustado es de $66.834, dejando atrás los $64.574 que se entregaron por causante o núcleo familiar en 2025. El incremento consideró la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a las fechas de pago, estas seguirán la tónica de versiones previas, distribuyéndose en tres grupos entre febrero y marzo. El calendario oficial fue dado a conocer a través de la Ventanilla Única Social.

Bono Marzo 2026: todas las fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

Grupo 1 - Desde el domingo 15 de febrero: Se paga a las personas que cobran en esta fecha sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). El Aporte llega junto al pago habitual a través del IPS.

Grupo 2 - Desde el domingo 1 de marzo: Se paga a las personas que cobran entre el 1 y el 14 de marzo sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades . También se incluye a pensionados del IPS que tengan cargas familiares acreditadas.

Grupo 3 - Desde el domingo 15 de marzo: el último grupo lo componen los trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas.

¿Cómo saber si recibo el Aporte Familiar Permanente 2026? Así puedes consultar por el ex Bono marzo

Para saber si se podrá optar al apoyo económico tan existe un portal específico para consultar con RUT y fecha de nacimiento (disponible pinchando aquí).

Esta página web es el único canal oficial de consulta del Aporte Familiar Permanente y también permite averiguar sobre años anteriores.