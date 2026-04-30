Nicolás Castillo vuelve al fútbol y es presentado en su nuevo equipo: “Calidad y mentalidad ganadora”

Nicolás Castillo inició un inesperado nuevo capítulo en su carrera. Pese a retirarse del fútbol profesional en febrero de este año, el delantero chileno seguirá ligado a la actividad, tras ser anunciado como refuerzo del City Soccer FC, club que participa en competencias de fútbol 7 en Estados Unidos.

“Nos enorgullece anunciar que Nico Castillo se ha unido oficialmente a City Soccer FC. Con su experiencia de alto nivel, calidad y mentalidad ganadora, Nico aporta una gran fortaleza a nuestro equipo para el TST 2026 (The Soccer Tournament 7 vs 7)″, anunció la institución en redes sociales.

Pero el exgoleador de Universidad Católica no será el único chileno presente en el plantel. El exvolante Matías Vidangossy también integra el equipo, mientras que el chileno Boris Jofré es el presidente del club y Marcelo Castillo cumple funciones como director deportivo.

Cabe destacar que The Soccer Tournament, competencia de fútbol 7, se realizará del 27 de mayo al 1 de junio en Carolina del Norte y repartirá un millón de dólares para el campeón.

Cabe destacar que el The Soccer Tournament, la competencia de fútbol 7, se realizará del 27 de mayo al 1 de junio en Carolina del Norte y repartirá un millón de dólares.

El certamen ha reunido a jugadores con destacada trayectoria internacional y ha ganado notoriedad en el último tiempo por su formato dinámico y la presencia de figuras de renombre como Sergio “Kun” Aguero. Incluso, ha sido promocionado en redes sociales por Arturo Vidal.