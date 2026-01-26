;

Selección chilena femenina disputa su primer partido en 2026: cuándo y dónde ver el encuentro

El elenco nacional se enfrentará a una potencia de la disciplina, Estados Unidos.

Damián Riquelme

Selección chilena femenina disputa su primer partido en 2026: cuándo y dónde ver el encuentro / Comunicaciones ANFP

La selección chilena femenina está a portas de arrancar su temporada 2026 con un importante amistoso frente a Estados Unidos, preparatorio para sus próximos desafíos de la Liga de Naciones Conmebol (eliminatorias a la Copa del Mundo de Brasil 2027), cuya próxima fecha doble se desarrollará en el mes de abril.

El equipo de Luis Mena afrontará este encuentro en California únicamente con jugadoras del medio local, ya que no corresponde a una fecha FIFA. Es por eso que la capitana Tiane Endler no dirá presente en este duelo.

Respecto de las norteamericanas, también presentan esta limitante, pero tienen entre sus citadas a Trinity Rodman, quien hace poco se transformó en la jugadora mejor pagada del fútbol femenino en todo el mundo.

¿Cuándo y dónde será este amistoso?

El partido amistoso de la selección chilena femenina contra Estados Unidos se va a disputar el miércoles 28 de enero a las 00:00 horas de nuestro país, es decir, a la medianoche del martes 27 de enero. El duelo se jugará en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

¿Quién transmitirá este partido?

El encuentro se podrá ver en televisión por las pantallas de Chilevisión y a través de todas sus plataformas digitales.

