La futbolista estadounidense Trinity Rodman, hija del histórico exbasquetbolista de los Chicago Bulls, Dennis Rodman, se ha convertido en la futbolista mejor pagada del mundo.

La delantera de 23 años firmó una extensión de su contrato con su actual club, el Washington Spirit de Estados Unidos, extendiendo su vínculo con el conjunto capitalino hasta 2028.

El sueldo que recibirá es un récord para el futbol femenino: ganará más de dos millones de dólares por temporada, alrededor de unos 1.700 millones de pesos chilenos, convirtiéndose en la futbolista mejor pagada del mundo.

Considerando los 365 días del año, dicho monto equivaldría a un total de 145 millones mensuales, cerca de 4.7 millones diarios y aproximadamente 198 mil pesos por hora.

Esto representa un aumento considerable respecto a su contrato anterior, que ascendía a 1.1 millones de dólares. Al ser una de las mejores jugadoras del mundo, ha sido muy valorada desde que el Spirit la convirtió en la jugadora más joven en ser reclutada en la National Women’s Soccer League a los 18 años en 2021.

“Sabía que aquí era donde quería escribir el siguiente capítulo de mi carrera”, declaró Trinity Rodman tras firmar el nuevo acuerdo con el Washington Spirit.

“La liga, todos nosotros, los gobernadores y la directiva, trabajamos arduamente para asegurarnos no solo de atraer a los mejores talentos, sino también de retenerlos”, dijo la propietaria del club, Michele Kang, que se ha esforzado para evitar que Rodman se les escape de las manos.

Hasta hace poco, la futbolista mejor pagada del mundo era Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del Balón de Oro, quien firmó en 2024 un acuerdo de 1.1 millones de dólares con el Barcelona.

Aparte de ser hija del cinco veces campeón de la NBA, Dennis Rodman, Trinity también es pareja desde hace casi un año del tenista Ben Shelton, actual número 7 del ranking ATP.