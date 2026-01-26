;

VIDEO. “Le hice un par de goles en Chile”: Cepeda y su primer encuentro con Dituro tras llegar a Elche

El ex Colo Colo brindó su primera entrevista con su nuevo club y explicó qué lo motivó a fichar por el Elche.

Daniel Ramírez

Elche CF

Elche CF

Lucas Cepeda fue anunciado este lunes como nuevo refuerzo del Elche, equipo con el cual firmó contrato hasta junio de 2030.

En su primera entrevista en España, el delantero chileno explicó sus razones para llegar a Elche y se mostró ilusionado con los planes que tiene el club en torno a su fichaje.

“Lo que más me convenció fue el proyecto que tiene el club y lo que quieren hacer conmigo como proyecto, eso me generó mucha ilusión. Estoy muy contento de estar acá”, señaló el ex Colo Colo.

“Hace unas semanas, Christian Bragarnik (dueño del Elche) se contactó conmigo y fue algo muy bonito. Justo yo estaba en un entrenamiento y él me llamó; ahí me explicó el proyecto que querían hacer conmigo y eso me interesó mucho”, afirmó el formado en Santiago Wanderers.

“También hablé con Matías Dituro, a quien conocí en Chile, le hice un par de goles”, agregó el atacante sobre el exportero de la UC, quien ahora es su compañero de equipo.

En un video publicado en YouTube, Elche compartió imágenes de la llegada de Cepeda y de su primer encuentro con Dituro.

