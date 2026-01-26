;

Condenan a cuatro acusados por robo con homicidio de agricultores en Malloa: piden presidio perpetuo calificado por el crimen ocurrido en 2024

El tribunal acreditó el ataque armado ocurrido en la Ruta de la Fruta, donde dos productores murieron y un acompañante resultó gravemente herido.

El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Rancagua declaró culpables a cuatro acusados por el delito de robo con homicidio, en el marco del violento ataque que terminó con la vida de dos agricultores en enero de 2024 en la Ruta 66, a la altura de la comuna de Malloa, región de O’Higgins.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, las víctimas —productores de tomates— regresaban desde Santiago tras vender su mercadería en la feria de Lo Valledor cuando fueron interceptadas por otro vehículo.

Los ocupantes los intimidaron con armas de fuego, dispararon y sustrajeron mochilas con dinero. En el hecho, el hijo de uno de los agricultores resultó gravemente herido tras recibir dos impactos balísticos.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar, pero fueron perseguidos y detenidos por Carabineros a la altura de Paine.

27 de enero se leerá la sentencia

El tribunal dio por acreditados los hechos principalmente por el testimonio del sobreviviente, además de declaraciones de testigos presenciales y de funcionarios policiales de Carabineros y la PDI.

La lectura de la sentencia definitiva quedó fijada para el próximo 27 de enero, fecha en la que la Fiscalía solicitará presidio perpetuo calificado para los cuatro condenados, además de penas adicionales por receptación de vehículo motorizado y porte ilegal de arma de fuego con número de serie borrado.

Los imputados permanecen en prisión preventiva desde enero de 2024 en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

