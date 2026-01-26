Emilia Schneider por cuestionamientos a futura ministra de la Mujer: “Ninguna crítica tiene que ver con su religión”

La diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) abordó las críticas que han surgido desde su sector por el nombramiento de Judith Marín, del Partido Social Cristiano, como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, descartando que estas tengan relación con su religión.

En conversación con La Tercera, la parlamentaria sostuvo que “ninguna crítica que el Frente Amplio ha hecho a la nueva ministra de la Mujer tiene que ver con su religión”, recalcando su defensa de la libertad de creencias. “Yo respeto y creo que es fundamental en una democracia la libertad de creencia y la libertad de expresión”, afirmó.

Schneider explicó que las objeciones apuntan a las posiciones políticas de Marín y de su colectividad, las que —según señaló— se han manifestado en contra del avance de derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales.

En esa línea, indicó que la futura ministra “representa un partido que ha presentado iniciativas para retroceder en estos derechos y que incluso ha planteado que el Ministerio de la Mujer no debería existir”.

Pese a ello, la diputada reconoció que “una tiene que juzgar a las personas por sus acciones, por su gestión”, aunque defendió la posibilidad de advertir sobre el significado político del nombramiento. “Nosotros podemos levantar una alerta en torno a la trayectoria y la señal que significa un nombramiento”, concluyó.