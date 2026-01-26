“Estoy muy feliz de volver a Chile y a un club tan histórico… ¿Por qué no soñar con un título?”
“Creo que es una linda opción para poder seguir compitiendo al máximo nivel”, declaró Enzo Roco en su presentación como nuevo refuerzo de Palestino.
“Estoy muy feliz de volver a Chile después de tantos y a un club tan histórico... Quier soñar con un título”
Enzo Roco está de vuelta en el fútbol chileno. Tal como adelantó ADN Deportes, el defensa de 33 años puso fin a su periplo por el extranjero y fue presentado este lunes como nuevo refuerzo de Palestino para la temporada 2026.
El campeón de América con La Roja en 2016 llega a La Cistenra como jugador libre tras desvincularse del Fatih Karagümrük de Turquía y después de más de una década en el exterior, donde vistió las camisetas de Cruz Azul, Elche y Besiktas, entre otros clubes.
Tras la oficialización su fichaje, el central formado en Universidad Católica conversó con los canales oficiales del cuadro árabe y manifestó su felicidad por retornar al balompié nacional a días de su estreno en el Campeonato Nacional ante Ñublense.
“Estoy muy feliz. Es un lindo momento en lo personal, en lo familiar, por dar la vuelta a mi país”, comenzó declarando.
“Regresar después de tantos años y a un club tan histórico y tan importante de nuestro país creo que es una linda opción para poder seguir compitiendo al máximo nivel”, agregó.
Consultado sobre cuáles son sus expectativas con la camiseta de Palestino, Enzo Roco fue claro y agregó: “Todas. Creo que tienen un precedente muy positivo en los últimos años. Han podido competir a gran nivel, siempre peleando en zona de copas y campeonatos”.
“Quiero poder aportar mi granito de arena para poder seguir en esa misma senda y poder, por qué no, soñar con un título”, sentenció.
