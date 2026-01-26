Caputto deja abierto el mercado en Coquimbo y envía un mensaje por Zavala tras su lesión en Colo Colo: “Siempre será...”

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, habló este lunes con Los Tenores de ADN tras consagrarse campeón de la Supercopa 2026, después de vencer por penales a Universidad Católica en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Respecto a la obtención de un nuevo trofeo para el cuadro pirata, el extécnico de Universidad de Chile y Ñublense reconoció el legado de su antecesor, Esteban González, quien dirigió a al equipo durante la temporada 2025.

“Si bien no conozco el ‘Chino’, sí tengo una muy buena relación con Miguel Pinto. Hicieron un trabajo fantástico y se nota, porque cuando uno delega o encuentra un equipo así de formado, principalmente humanamente, ve que hay un grupo extremadamente competitivo. En el día a día me doy cuenta porque fue tremendo el logro del año pasado", comenzó declarando.

En esa línea, profundizó en las diferencias de su estilo de juego respecto al proceso anterior y agregó: “Sí tengo un lema que me gusta en mi equipo, que es que los equipos que defienden bien seguro atacan mejor. Me gusta el equilibrio y comparto muchas cosas de las que hizo el equipo el año pasado. Tal vez lo que intentamos un poco, más allá de la posesión, es atraer más al rival".

“Y lo otro, es que sí presionamos un poco más arriba de lo que habituaba el equipo el año pasado. Se dio con alguna situación en el partido anterior y algunos robos que tuvimos en zona cercana al arco rival. Intentamos un poco eso, después mantener cosas que ha hecho muy bien el equipo y que la viene haciendo", remarcó.

Caputto y el mercado de pases en Coquimbo

Consultado si es que el plantel ya está cerrado, el DT sostuvo: “No podría decir que está cerrado todavía. Hasta que no esté cerrado el libro de pases, uno como técnico y los dirigentes también pensamos que a lo mejor puede venir algo. Pero sí estoy conforme del plantel que se ha armado".

Además, abordó la posibilidad de sumar como refuerzo a Cristián Zavala para el segundo semestre tras la confirmación de su lesión en Colo Colo. “Los jugadores que conocen el club, que ya han estado acá, como Cristian, para mí siempre van a ser bienvenidos, por supuesto”, aseguró.

Por último, Hernán Caputto analizó el hecho de no ser apuntado como favorito para revalidar el título del Campeonato Nacional: “No nos preocupa que nos nos den algún favoritismo o demás. Yo siento que nosotros vamos a ser un equipo altamente competitivo, se nota y lo va a seguir siendo el equipo porque tiene ese espíritu".

“Tenemos mucha competencia y la internacional que desgasta mucho, que la vamos a competir a alto nivel sin duda, nunca dejando de lado el torneo nacional. Pero tenemos una gran posibilidad de representar al país y hay que ser muy responsable de ese actuar, porque deja mucho. Entonces no pienso en los favoritismos, pienso en el día a día, en el trabajo y en la humildad”, sentenció.