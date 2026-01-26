;

Brilló en el fútbol chileno, fue sancionado por la FIFA y ahora su caso dio un giro inesperado: sorpresa mundial

El exdelantero de Coquimbo Unido, Rodrigo Holgado, fue autorizado por el TAS para volver a jugar, luego de haber sido suspendido por un año por una presunta falsificación de documentos.

En septiembre del 2025, el exdelantero de Coquimbo Unido, Curicó Unido y Audax Italiano, Rodrigo Holgado, fue sancionado por la FIFA con un año de suspensión por haber jugado para la selección de Malasia con documentos falsificados.

El ente rector del fútbol mundial descubrió que la Federación de Malasia utilizó documentación manipulada para alinear a siete jugadores extranjeros en el partido contra Vietnam, disputado el 10 de junio del año pasado, en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática.

Sin embargo, el caso de Holgado y otros involucrados en el escándalo mundial dio un giro inesperado. Según informó el periodista César Luis Merlo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de la apelación presentada por el delantero y autorizó su regreso al fútbol profesional.

Además del exgoleador de Coquimbo Unido, el volante Imanol Machuca y el defensor Facundo Garcés también fueron autorizados para volver a jugar de manera oficial con efecto inmediato.

En el caso de Rodrigo Holgado, el delantero de 30 años deberá retornar a Amércia de Cali, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de este año y se espera que sea reincorporado al plantel de cara a la temporada 2026.

