¿Cierras la puerta antes de irte a dormir? Esto dice la psicología sobre las personas que lo hacen / Getty Images

Para muchas personas, tras haber transcurrido la mañana y la tarde, uno de los momentos más esperados es cuando llega la hora de irse a acostar para dormir o descansar en sus habitaciones.

Cuando se trata de dormir, las personas suelen tener una serie de hábitos, como, por ejemplo, cerrar la puerta de su pieza antes de conciliar el sueño.

Dicho gesto, que muchas personas hacen casi de forma automática, tendría una explicación desde el punto de vista de la psicología y diría bastante de quienes lo realizan.

¿Qué significa?

Según precisa la revista Men’s Health, desde la psicología, “cerrar la puerta puede entenderse como una declaración silenciosa de principios: la necesidad de poner un límite, de establecer un refugio personal, de marcar el terreno donde solo manda uno mismo".

No obstante, cerrar la puerta antes de irse a dormir también refleja diversos rasgos de la personalidad de las personas.

Entre los rasgos está el deseo de seguridad, tanto física como mental. Las personas que lo hacen buscan una especie de “barrera psicológica”, definió el psicólogo Abraham Maslow.

Otra característica es la apreciación por la soledad. Esto no quiere decir que las personas que cierran su puerta buscan aislamiento, sino que implica “un momento consciente de conexión interior”.

Además, se asocia con una expresión de independencia, ya que cerrando la puerta las personas marcan una frontera clara de su espacio personal, reforzando la sensación de “autonomía y control”, indican.

Por último, el gesto también puede interpretarse como una manera de buscar libertad. Considerando que el aislamiento da la posibilidad a las personas de ser uno mismo.