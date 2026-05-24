Clásico entre Católica y Colo Colo termina en una batalla campal en el Claro Arena: así fue la secuencia

Colo Colo se llevó el clásico ante Universidad Católica como forastero y es el líder en solitario del fútbol chileno. Javier Correa comandó al “cacique” en el Claro Arena con dos definiciones de alta calidad.

Sin embargo el encuentro terminó con los ánimos caldeados y se desató una batalla campal en la cancha de los “cruzados”. Durante la celebración del plantel albo, Vicente Bernedo se mostró molestó y desató una pelea.

El altercado siguió escalando cuando Jhojan Valencia y Claudio Aquino que se fueron a las manos, para que luego el arquero de Universidad Católica se metió de forma descontrolada a la trifulca intentando dar manotazos.

Javier Correa también tuvo un momento de furia y se fue a los empujones con varios jugadores. Mientras que el arquero del “cacique” Eduardo Villanueva trató de agredir a Bernedo.

Esto llevó a los demás futbolistas a tratar de separar la pelea, pero una botella de agua voló desde el sector de Colo Colo y Fernando Zampedri perdió los estribos. Cristian Cuevas tuvo que intervenir para que la situación no escalara a mayores.

El goleador del partido también dejó un gesto para la parcialidad de la UC cuando se retiraba a camarines con un signo de “2″ con sus dedos, en referencia a los goles que marcó durante el compromiso.