Alerta por aumento de casos de virus mortal que amenaza a los gatos: estos son los síntomas y así se puede prevenir

La enfermedad es altamente contagiosa y afecta principalmente los sistemas digestivo e inmunológico de los felinos.

Sebastián Escares

Gatos

Gatos / Aleksandr Zubkov

Un contagioso virus que afecta a los gatos ha generado preocupación entre los veterinarios, luego de que se diera a conocer un aumento considerable de casos.

Se trata de la panleucopenia felina, virus que es conocido por ser altamente contagioso y porque puede llegar a ser mortal para los felinos.

El virus suele afectar principalmente a las crías de los gatos y también a los felinos que no tienen su vacunación al día.

¿Cuáles son los síntomas de la panleucopenia felina?

La panleucopenia felina es una infección viral que afecta el sistema digestivo y el sistema inmunológico de los gatos. El virus es resistente en el ambiente y se transmite a través del contacto directo con secreciones como heces, saliva u orina. Incluso, se pueden contagiar al entrar en contacto con objetos contaminados como, por ejemplo, cajas de arena o platos de comida.

Entre los síntomas están: fiebre alta, pérdida del apetito, deshidratación, vómito, diarrea severa, debilidad extrema y pérdida de peso.

Así se puede prevenir el virus

De acuerdo a Survet, lo más recomendable es mantener las vacunaciones al día. Además, es importante lo siguiente:

  • Mantener un ambiente limpio.
  • Tener precaución con gatitos de entre 6 y 8 semanas de edad.
  • Visitar constantemente al veterinario.
  • Evitar introducir nuevos gatos a un hogar en donde hubo contagio del virus.

En tanto, la vacuna para prevenir el contagio de los felinos es la vacuna triple felina. Dicha vacuna debería ser puesta de forma anual a los gatos.

