;

La brecha silenciosa del sueño en Chile: el drama que afecta a miles de personas en regiones por falta de especialistas

Trastornos como la apnea del sueño, el insomnio crónico o el bruxismo suelen normalizarse como cansancio, estrés o falta de descanso, cuando en realidad requieren evaluación médica.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Dormir mal en Chile no es solo una molestia cotidiana, sino un problema de salud pública que sigue profundamente centralizado.

Mientras en la Región Metropolitana se concentra la mayor parte de las unidades de sueño, en regiones miles de personas no logran acceder a un diagnóstico especializado, prolongando por años síntomas que afectan su bienestar físico y mental.

Trastornos como la apnea del sueño, el insomnio crónico o el bruxismo suelen normalizarse como cansancio, estrés o falta de descanso, cuando en realidad requieren evaluación médica.

La ausencia de centros especializados en regiones o zonas apartadas de la capital obliga a muchos pacientes a viajar largas distancias, enfrentar altos costos o desistir derechamente de la atención

Revisa también:

ADN

Esta brecha territorial ha convertido al mal dormir en un problema silencioso, especialmente en zonas rurales o extremas del país. En el sistema público, las listas de espera para exámenes como la polisomnografía pueden extenderse entre ocho meses y dos años, retrasando diagnósticos clave y tratamientos oportunos.

Las consecuencias van más allá del cansancio. Dormir mal está asociado a un mayor riesgo cardiovascular, deterioro cognitivo, bajo rendimiento laboral y un aumento progresivo de la carga para el sistema de salud, que termina enfrentando patologías más complejas y costosas de tratar.

José Marmolejo, CEO de HIS (Health Intelligence Solutions), señaló que “muchas personas en regiones viven años sin saber por qué duermen mal, no porque el problema no exista, sino porque no existe el diagnóstico”.

Mientras que especialistas en sueño advierten que tomar decisiones apresuradas respecto a la cama, como la elección de un modelo en particular o colchones, puede impactar directamente en la calidad del descanso.

“El cuerpo necesita varios días —incluso semanas— para acostumbrarse a un nuevo colchón. Evaluarlo sólo en la primera noche puede llevar a conclusiones equivocadas”, afirmó Regina Basulto, Product Development Manager de Emma Sleep.

Finalmente, desde la HIS señalan que democratizar el diagnóstico del sueño no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que optimiza recursos clínicos y reduce la presión sobre hospitales y especialistas.

Contenido patrocinado

&#039;Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana&#039;: Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

'Un gesto o mensaje inesperado te alegrarán la semana': Revisa el horóscopo para la segunda semana de enero

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Atención al nuevo requisito obligatorio para sacar o renovar la licencia de conducir en Chile: Revisa Aquí

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Ante altas temperaturas: Extienden Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones diferentes

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: &#039;Lo que yo quiero es...&#039;

Este es el anhelo que tenía Andrés Camiulef y que confesó meses antes de su muerte: 'Lo que yo quiero es...'

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

CONCURSO Andy Bell: Participa por entradas para su show en Teatro Caupolicán

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Tras ser expulsada de NewJeans: Danielle se sincera con Bunnies en una emotiva transmisión

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Rage Against the Machine: estas son sus 10 canciones fundamentales, según Futuro

Latife Soto recuerda &#039;ataque&#039; que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: &#039;Es más común de lo que creemos&#039;

Latife Soto recuerda 'ataque' que sufrió Andrés Caniulef y cuenta cómo lo ayudó: 'Es más común de lo que creemos'

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

La evolución del estilo de Penelope Featherington en Bridgerton: cómo cambió su vestuario temporada a temporada

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

Kika Silva publicó foto junto al hijo mayor de Gonzalo Valenzuela: mostró lo grande que está

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad